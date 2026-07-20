Александр Поветкин и Андрей Кириленко проведут тренировки в "Брутальном саду" 21 июля

Фото: Московские сезоны

Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин и заслуженный мастер спорта по баскетболу Андрей Кириленко проведут открытые тренировки для гостей мероприятия "Брутальный сад" на Тверском бульваре. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Спецпрограмма пройдет вечером 21 июля в рамках Летнего клуба "Москва" проекта "Лето в Москве". Поветкин проведет занятие с 17:30 до 18:15 в ротонде Brothers Boxing Club. Участники смогут познакомиться с базовыми боксерскими техниками, потренироваться на мешке, а также попробовать свои силы в мини-соревновании с фиксацией времени раунда.

С 19:00 до 19:45 на площадке стритбола пройдет тренировка с Кириленко. Гости смогут отработать трехочковые броски и принять участие в баскетбольных активностях вместе с легендой российского спорта.

Помимо спортивной программы, посетителей ждут музыкальные выступления, тату-станция, арт-объекты и тематические зоны. На площадке выступит кавер-группа "Можно все!", а сеты DJ Воваша будут проходить у центральной сцены.

Гости также смогут принять участие в спортивном квесте с дисциплинами по боксу, петанку, корнхоллу, пинг-понгу и баскетболу. За выполнение заданий участники получат подарки от партнеров мероприятия.

В рамках программы будет работать зона электровелосипедов, где посетители смогут протестировать модели Fixie, получить консультации специалистов и проверить свои велосипеды у механиков. Для участников подготовят фотозону "Велолето" и занятия по безопасности движения.

Кроме того, на Тверском бульваре откроются бьюти-зоны с консультациями по уходу, парфюмерными играми и интерактивными активностями. Мероприятие "Брутальный сад" станет частью Летнего клуба "Москва", который будет работать до 6 сентября.

Ранее сообщалось, что с 23 по 26 июля на территории ВДНХ пройдет IX Международный фестиваль искусств "Вдохновение", организованный в рамках программы "Лето в Москве". В программу фестиваля включены театральные постановки, уличные перформансы, хореографические выступления и концерты классической музыки. Вход на все площадки фестиваля свободный.