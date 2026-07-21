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21 июля, 10:37

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Роскачество: спелые нектарины должны быть упругими и без признаков гнили

Россиянам дали советы по выбору качественных нектаринов

Фото: 123RF.com/annapismenskova

При покупке нектаринов важно обращать внимание на внешний вид плодов и выбирать те, что имеют гладкую кожуру без пятен и признаков гнили. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на Роскачество.

Эксперты отметили, что спелые нектарины должны быть упругими, но не слишком твердыми или мягкими на ощупь.

Недозрелые плоды можно оставить в солнечном месте при комнатной температуре. Спелые фрукты рекомендуется хранить в холодильнике в специальном пакете для избежания пересыхания и впитывания посторонних запахов. Нарезанные плоды могут там находиться не более 10 часов, а целые – до 5 дней.

В Роскачестве также рассказали, что нектарины полезны для работы желудочно-кишечного тракта. Благодаря пищевым волокнам они улучшают пищеварение и насыщают кишечную микрофлору питательными веществами.

За счет содержания калия нектарины положительно влияют на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, флавоноиды, имеющие противовоспалительные свойства, улучшают состояние сосудов.

Эксперты Роскачества отметили, что нектарины подходят не всем. У некоторых фрукт вызывает аллергию, которая сопровождается покраснениями кожи и отеками. Детям до 1 года, а также людям с болезнями желчного пузыря стоит ограничить употребление нектаринов.

Ранее диетолог и нутрициолог Ирина Писарева заявила, что в день можно съедать до 300 граммов персиков и нектаринов. Она отметила, что это 2–3 средних плода. При этом лучше употреблять их не ежедневно, а через день.

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