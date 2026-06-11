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11 июня, 11:22

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Врач Болибок: клубника может вызвать аллергию и опасные псевдоаллергические реакции

Врач назвал фрукты и ягоды, чаще всего вызывающие аллергию

Фото: 123RF.com/graphicswizard

Яблоко чаще всего вызывает аллергию у жителей России. Об этом RT заявил иммунолог, врач-аллерголог Владимир Болибок.

"Первое место в России и второе в мире в этом антирейтинге занимает яблоко. Среди ягод чемпионами по аллергенности являются клубника и садовая земляника. Они могут вызывать как истинную аллергию, так и не менее опасные псевдоаллергические реакции", – сказал собеседник агентства.

При этом самым главным провокатором аллергических реакций среди фруктов в мире считается банан, уточнил врач. Затем следуют апельсины и мандарины. На последние нежелательная реакция наблюдается у 45% детей.

Наибольший риск среди косточковых фруктов в плане аллергии представляют персик и нектарин, а также абрикос. Кроме того, высокая аллергенность у киви, манго, грейпфрута и ежевики.

"Если называть плоды с низкой степенью аллергенности, то это крыжовник, белая смородина, черника, голубика, брусника и клюква", – заключил Болибок.

Ранее эксперт Мария Комбарова объяснила, что тополиный пух не является причиной аллергии. Его распространение совпадает с временем цветения других растений, на которые у людей возникает аллергическая реакция. Более того, пух переносит частицы, в которых могут быть споры плесневелых грибов, бактерии и другие губительные для здоровья человека вещества.

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