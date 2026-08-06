Психолог Крупин: провокации на ретритах сможет выдержать только здоровый человек

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Провокации на ретритах сможет выдержать только психически здоровый человек, а пациент с расстройством личности просто не справится. Об этом сообщил в беседе с Москвой 24 психиатр и психолог Владимир Крупин.

Эксперт прокомментировал тренд на ретриты, который обернулся для россиян психозами и суицидальными настроениями. В настоящее время, по данным телеграм-канала Baza, психотерапевты зафиксировали рост числа пациентов, которые прошли "природные духовные практики".

Как отметил Крупин, с одной стороны, ретриты можно рассматривать как эффективную практику, благодаря которой можно лучше узнать себя, почувствовать истинные желания, цели и мотивацию. Однако существуют большие оговорки.



Владимир Крупин психиатр и психолог Такие практики способствуют тому, что у участников возникают самые сложные чувства из всех возможных. Поэтому людям с серьезными психическими нарушениями такие группы противопоказаны.

Ретриты противопоказаны людям, например, с шизофренией или биполярным аффективным расстройством. Исключение возможно только в том случае, если человек наблюдается у психиатра, психотерапевта или психолога и получил от специалиста разрешение на участие.

Крупин пояснил, что у людей с расстройствами личности очень дезадаптивные механизмы защиты психики. В обычной жизни они могут компенсировать свое состояние, но на ретритах нередко работают провокационные ведущие.

В качестве примера психиатр привел ситуацию, когда ведущий намеренно обращает внимание на самого застенчивого участника. Здоровый человек с этим справится, и ситуация может стать для него импульсом. Однако психика людей с расстройствами личности, находящаяся на грани функционирования, не способна этого сделать.



Владимир Крупин психиатр и психолог Человек с тяжелым невротическим расстройством постоянно находится в сильной тревоге, в страхе разоблачения, столкновения со стыдом. Острые провокации могут не быть обработаны, и в результате мы увидим психоз.

Отдельно Крупин остановился на питании во время ретритов. Он предупредил, что ограничения в еде опасны для людей с расстройствами пищевого поведения. По словам врача, такие участники могут либо полностью отказаться от еды, либо усугубить свое состояние, что приведет к серьезным соматическим последствиям.

Ранее психолог Ангелина Сурина рассказала, что для полноценной перезагрузки организма нужно брать три недели отпуска. Первая неделя отпуска уходит на адаптацию к отдыху, на второй неделе мозг только начинает отдыхать, а на третьей наступает полное расслабление тела.