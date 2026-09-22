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22 сентября, 14:13

Спорт

ISU предоставил нейтральный статус еще 13 российским фигуристам

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил заявки 13 российских фигуристов на получение нейтрального статуса. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В список вошли одиночники Агата Петрова, София Сарновская, София Смагина, Сандра Давыденко, Таисия Шепталина, Игнат Пахомов, Макар Игнатов и Николай Колесников.

В танцах на льду нейтральный статус получили Алексей Столяров и Полина Жарова, а также Таисия Шепталина и Владислав Михайлов. В парном катании была одобрена заявка Степана Маришина.

В конце июня совет ISU разрешил атлетам из России и Белоруссии участвовать в нейтральном статусе в международных турнирах, которые будут проводиться в текущем сезоне. При этом спортсмены не смогут выступать под своими флагами, а также с гимном и в национальной форме. Они будут вынуждены соблюдать определенные условия.

После этого первыми нейтральный статус получили спортсмены, выступающие в одиночном катании: Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева и Григорий Федоров.

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