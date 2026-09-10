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10 сентября, 10:52

Спорт

ISU отклонил апелляции фигуристов Валиевой и Кондратюка на отзыв нейтрального статуса

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Международный союз конькобежцев (ISU) отклонил апелляции российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на отзыв нейтрального статуса. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

ISU присвоил нейтральный статус Валиевой и Кондратюку в августе. Однако в сентябре он был отозван. Позднее стало известно, что рассмотрение апелляций продлится до 9 сентября.

Также отмечалось, что в случае, если апелляцию не удовлетворят, у спортсменов будет время до 30 сентября, чтобы оспорить решение в Спортивном арбитражном суде.

До этого ISU скорректировал условия участия спортсменов из России в серии Гран-при. По обновленным правилам, для попадания в список запасных фигуристам с нейтральным статусом нужно выступить на других турнирах и набрать минимальное количество баллов для допуска.

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