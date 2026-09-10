Бенни Бланко раскрыл, какая мечта Селены Гомес исполнилась на их свадьбе

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Продюсер Бенни Бланко в подкасте актрисы Гвинет Пэлтроу Friends Keep Secrets сообщил, что скрытая от папарацци свадьба с певицей Селеной Гомес стала воплощением давней мечты супруги.

"Она (Селена Гомес. – Прим. ред.) говорила: "Я хочу идти к алтарю по проходу, устланному персидскими коврами, а не по центру. Я не хочу обычных цветов и излишнего пафоса", – передал слова Гомес продюсер.

По словам Бланко, для создания особой атмосферы они арендовали целую пальмовую ферму.

Гомес и Бланко познакомились в 2013 году. Однако романтические связи певица и продюсер официально раскрыли в декабре 2023 года. Через год исполнительница объявила, что рэпер сделал ей предложение.

По данным СМИ, спустя всего несколько дней после помолвки пара купила особняк стоимостью в 3,5 миллиарда рублей в Беверли-Хиллз.

Поженились Бланко и Гомес в сентябре 2025 года в частном поместье Sea Crest Nursery в Санта-Барбаре, штат Калифорния. На закрытой церемонии присутствовали звездные друзья пары, включая певицу Тейлор Свифт, исполнителя Эда Ширана, актера Дэвида Генри и других.

