TMZ: Селена Гомес и Бенни Бланко купили особняк за 3,5 млрд руб

Фото: ТАСС/AP/Jordan Strauss

Американская певица Селена Гомес и продюсер Бенни Бланко купили в Беверли-Хиллз свой первый общий особняк за 3,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, сделка прошла в декабре прошлого года через несколько дней после объявления помолвки. Покупка дома стала одной из самых крупных в прошлом году.

В СМИ подчеркнули, что в особняке есть 7 спален, 12 ванных комнат, винтовая лестница, библиотека и оранжерея. Дом оформлен в испанском стиле.

Певица рассказала о помолвке с другом Джастина Бибера на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) 12 декабря. Она поделилась с подписчиками фотографиями, на которых видно помолвочное кольцо, ее счастливое лицо, фото с возлюбленным и снимок с пикника, где певице, вероятно, сделали предложение руки и сердца.

Кроме того, Бланко говорил, что хочет жениться на Гомес и стать отцом, так как ему нравится быть рядом с детьми. В свою очередь, Гомес признавалась, что до знакомства со спутником собиралась усыновить ребенка.