Мединский назвал тему архитектуры безопасности центральной на встрече в Абу-Даби

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Тема архитектуры безопасности была центральной на трехсторонних переговорах России, США и Украины в столице ОАЭ Абу-Даби. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский.

По его словам, данный вопрос поднимался Москвой не раз. Однако прошло немало лет, и наконец эта тема "обрела звучание и понимание", что ее надо решать. При этом конфликт на Украине показал, что вся действующая после Ялты и Потсдама система безопасности в Европе работает плохо.

"По сути, болен весь организм, а на Украине просто прорвался гнойник. Поэтому надо лечить организм целиком, пластырем тут не обойдешься", – сказал Мединский.

Россия считает, что сама постановка вопроса о том, что произойдет после неминуемого завершения конфликта на Украине, является правильной.

Мединский отметил, что европейские страны могут стать участниками мирных переговоров тогда, когда у них проснется совесть. До сих пор Россия так и не получила от Европы ни одной мирной инициативы и ни одного мирного конкретного предложения, резюмировал он.

Переговоры представителей Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби проходили 10 и 11 ноября. В первый день встреча длилась 4,5 часа, а во второй – около 1,5 часа. Одним из итогов стала договоренность о будущем обмене пленными между Россией и Украиной. По словам Мединского, конкретные параметры обмена будут объявлены в ближайшее время.

