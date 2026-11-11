Мадьяр заявил, что Венгрия больше не считает российский газ дешевым

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Будапешт больше не считает российский газ дешевым и ищет другие источники поставок. Об этом премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил в беседе с ATV, передает телеканал "360".

Он подчеркнул, что недорогого газа из России больше нет. Теперь стоимость рассчитывают исходя из биржевых показателей.

Мадьяр добавил, что двух источников поставок государству мало. По его словам, если бы поставки гарантированно шли по восьми направлениям, то страна смогла бы торговаться, в том числе по транзитным тарифам.

Премьер отметил, что планирует поднять эту тему в Дублине, где 13 ноября пройдет неформальный саммит Евросоюза. Кроме того, он намерен обсудить поставки газа с черноморских месторождений с румынским коллегой Лукой Никулеску.

Ранее глава МИД Венгрии Анита Орбан заявляла, что Будапешт готовится отказаться от российского газа и, возможно, нефти. Страна собирается выполнить установленный Евросоюзом срок отказа от российских ресурсов. Вместе с тем Венгрия ищет альтернативные источники нефти.