Суперраздел "Москва – детям" помогает родителям решать повседневные задачи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За год работы суперраздел "Москва – детям" объединил 55 цифровых услуг и сервисов, а также свыше 100 инструкций о разных жизненных ситуаций для семей. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Сервис помогает родителям заботиться о здоровье ребенка, заниматься его образованием, организовывать досуг, развивать творческие и спортивные навыки.

"Этот удобный помощник открывает доступ к 55 цифровым услугам и сервисам, востребованным у родителей. Например, отсюда легко перейти в электронный дневник, электронную медкарту, сервис "Мосбилет", а также к подаче онлайн-заявления на оформление карты москвича и многому другому", – говорится в сообщении.

В департаменте информационных технологий Москвы уточнили, что суперраздел объединяет услуги, сервисы, инструкции и статьи, которые полезны мамам и папам, а также будущим родителям. Вся информация собрана по тематическим блокам – "Здоровье", "Образование", "Социальная поддержка", "Будущим родителям", "Досуг и развитие".

Это связано с тем, что так пользователям проще ориентироваться и находить нужное. Навигация по тематическим блокам доступна с главной страницы.

Блок "Образование" охватывает почти все этапы взросления ребенка – от раннего детства до поступления в высшее учебное заведение. Благодаря инструкциям родители узнают, как записать его в детский сад, в первый и последующие классы, в группу продленного дня.

Они также объясняют, как пользоваться сервисами "Московской электронной школы" ("МЭШ"), включая электронный дневник и библиотеку "МЭШ". В подразделе "Здоровье" родители могут прикрепить ребенка к поликлинике, перейти к услугам для входа в электронную медкарту и вызова врача на дом. Там же собраны материалы рубрики "Экстренная помощь" – инструкции о том, куда обращаться в неотложных ситуациях.

Подраздел "Социальная поддержка" объединяет услуги и инструкции о льготах, пособиях и других видах помощи. Отсюда можно подать онлайн-заявления на оформление карты москвича, получение и продление статуса многодетной семьи.

В материалах рассказывается, как получить помощь одиноким родителям и семьям военнослужащих, какие выплаты положены женщинам во время беременности и сразу после рождения ребенка, и многое другое. В блоке "Будущим родителям" горожане могут прикрепиться к женской консультации или центру женского здоровья, посмотреть их расположение и прочитать пошаговую инструкцию по планированию беременности.

В разделе "Досуг и развитие" представлены культурные, спортивные и научные проекты города для детей и родителей. Юным москвичам, которые находятся в поиске своего призвания, будут полезны проекты "Молодежь Москвы", "Мосволонтер", "Киностудия Горького" и другие.

На главной странице суперраздела также есть два основных блока – "Полезное родителям" и "Интересное детям". Первый предлагает навигацию по возрастным категориям: "Малыши", "Дошкольники", "Школьники" и "Студенты".

В блоке "Малыши" москвичи могут сразу перейти к регистрации новорожденного и подаче заявления на получение питания на молочной кухне, а пошаговые инструкции расскажут, как оформить материнский капитал и получить выплаты при рождении ребенка. В категории "Дошкольники" доступны запись в детский сад и оформление медкарты.

Там также можно найти руководство по использованию сервиса "Москвенок" и выбрать вид спорта. Для родителей детей 6–7 лет есть блок "Школьники" со ссылками на услуги "Электронный дневник школьника" и "Запись в кружки и секции". В категории "Студенты" выпускники девятых классов могут перейти к записи в колледж, а одиннадцатых – к поиску университета по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ).

В блоке "Интересное детям" размещена ссылка на единую цифровую образовательную платформу "Московская электронная школа". Отсюда же можно перейти в сервис "Мосбилет", чтобы выбрать мероприятие для свободного от учебы времени. Дети найдут в этом блоке игры и квесты, а также узнают, как с пользой проводить время на свежем воздухе – присоединиться к прогулкам и занятиям в экоцентрах или побывать на экскурсиях в парках самостоятельно или вместе со взрослыми.

Ранее стало известно, что в Москве работает система поддержки семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, которая объединяет 22 учреждения и охватывает более 80 адресов. В нее входят семейные центры, кризисные и социально-реабилитационные учреждения, а также организации для детей с особенностями развития.

Отдельное направление работы – помощь детям-сиротам: сейчас около 95% из них, или примерно 16 тысяч человек, живут в приемных семьях. Для будущих родителей действуют 18 школ приемных родителей, а после устройства ребенка специалисты продолжают сопровождать семью вплоть до его совершеннолетия.