Экс-тренер сборной РФ Газзаев выступил за расширение РПЛ до 18 команд

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Бывший главный тренер национальной сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев выступил за расширение чемпионата по футболу до 18 команд, так как этого требуют масштаб страны и рекомендации UEFA. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Журналист Иван Карпов накануне написал в своем телеграм-канале, что гендиректор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов предложил расширить РПЛ до 18 команд.

"Минимум 18 клубов для такой огромной страны, как Россия, – это абсолютно реальная вещь", – подчеркнул Газзаев.

Он также обратил внимание на чемпионаты европейских стран, где в высших дивизионах играют от 18 до 20 клубов. При этом Газзаев подчеркнул, что для России очень важно расширение чемпионата. В настоящее время в РПЛ выступают 16 команд.

В июле РФС отменил лимит на молодых футболистов в Первой лиге. Теперь правило об обязательном участии в матчах не менее одного футболиста не старше 21 года исключено.

Нововведение вступит в силу с сезона-2026/27. Данная мера призвана создать условия для честной спортивной борьбы, а также направлена на повышение уровня конкуренции среди клубов.