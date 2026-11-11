Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября, 13:03

Спорт

Экс-тренер сборной РФ Газзаев выступил за расширение РПЛ до 18 команд

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Бывший главный тренер национальной сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев выступил за расширение чемпионата по футболу до 18 команд, так как этого требуют масштаб страны и рекомендации UEFA. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Журналист Иван Карпов накануне написал в своем телеграм-канале, что гендиректор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов предложил расширить РПЛ до 18 команд.

"Минимум 18 клубов для такой огромной страны, как Россия, – это абсолютно реальная вещь", – подчеркнул Газзаев.

Он также обратил внимание на чемпионаты европейских стран, где в высших дивизионах играют от 18 до 20 клубов. При этом Газзаев подчеркнул, что для России очень важно расширение чемпионата. В настоящее время в РПЛ выступают 16 команд.

В июле РФС отменил лимит на молодых футболистов в Первой лиге. Теперь правило об обязательном участии в матчах не менее одного футболиста не старше 21 года исключено.

Нововведение вступит в силу с сезона-2026/27. Данная мера призвана создать условия для честной спортивной борьбы, а также направлена на повышение уровня конкуренции среди клубов.

Читайте также


спорт

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика