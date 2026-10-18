"Спартак" обыграл "Рубин" и вышел на третье место в РПЛ

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Московский "Спартак" разгромил казанский "Рубин" в домашнем матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на "Лукойл-Арене" завершилась со счетом 4:0.

В составе красно-белых отличились Пабло Солари, открывший счет на 18-й минуте, и Манфред Угальде, забивший незадолго до перерыва. Еще два мяча на 65-й и 90-й минутах оформил Мирлинд Даку.

Албанский нападающий перешел в "Спартак" из "Рубина" в начале августа. В матче с бывшей командой он впервые забил за московский клуб с игры в чемпионате России. До этого на его счету был один гол в РПЛ – с пенальти в игре против "Оренбурга", завершившейся вничью 1:1.

Матч также стал знаковым для домашнего стадиона "Спартака": с момента открытия арены в 2014 году ее посетили в общей сложности более пяти миллионов болельщиков. Вместимость стадиона превышает 45 тысяч человек. За прошедшей игрой наблюдали 33 351 зритель.

После победы у "Спартака" стало 23 очка, что позволило команде подняться на третью строчку турнирной таблицы. "Рубин" не выигрывает в чемпионате пять матчей подряд и с 12 очками занимает десятое место.

В следующем туре 25 октября "Спартак" сыграет на выезде с московским ЦСКА. Казанцы днем ранее примут самарские "Крылья Советов".

Ранее московское "Динамо" обыграло ЦСКА в матче 11-го тура РПЛ со счетом 3:1 и возглавило турнирную таблицу. Константин Тюкавин открыл счет на 31-й минуте, а Иван Обляков сравнял его незадолго до перерыва, реализовав пенальти. В концовке встречи Роберто Фернандес забил на 89-й минуте, а Виктор Окишор закрепил преимущество "Динамо" в компенсированное время. После победы команда набрала 25 очков и стала единоличным лидером чемпионата.

