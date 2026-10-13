Футболист Аршавин назвал трех претендентов на победу в РПЛ

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Бывший футболист петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин назвал трех претендентов на победу в Российской Премьер-лиге (РПЛ) в нынешнем сезоне. Об этом сообщает "Матч ТВ".

По его словам, борьба за титул будет между "Краснодаром", московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом".

"Зенит", если будет играть так уверенно и надежно, как сейчас, дотянет на первом месте к зимней паузе", – считает Аршавин.

При этом пока лидерство в РПЛ делят московские ЦСКА и "Динамо", в активе которых по 22 очка. "Зенит" и "Краснодар" уступают лидерам одно очко, "Спартак" – два.

Ранее тренера московского "Динамо" Сандро Шварца признали лучшим тренером чемпионата России по футболу в сентябре. В этот месяц команда победила во всех трех матчах чемпионата. Игроки, которых тренировал Шварц, набрали девять очков, забили шесть мячей и пропустили всего один.