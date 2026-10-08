Футболист Виктор Окишор не исключил перехода из московского "Динамо" в "Спартак"

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Полузащитник московского "Динамо" Виктор Окишор допустил возможность перехода в столичный "Спартак", сообщает "Матч ТВ".

Футболист назвал красно-белых самым принципиальным соперником своей команды. По словам Окишора, он не любит "Спартак", однако не хочет заранее исключать такой переход. При этом в декабре прошлого года игрок говорил, что не готов перейти в стан красно-белых.

Окишор также добавил, что для него "Спартак" остается более принципиальным соперником, чем "Краснодар", с которым бело-голубые в последнее время часто проводят матчи.

Ранее "Динамо" объявило о прекращении сотрудничества с грузинским полузащитником Лукой Гагнидзе. Он выступал за московский клуб с 2021 года. За это время футболист провел 55 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.