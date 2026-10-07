Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 11:47

Спорт

Столичный ФК "Динамо" расторг контракт с полузащитником Лукой Гагнидзе

Фото: ТАСС/Олег Бухарев

Московский футбольный клуб "Динамо" объявил о расторжении контракта с грузинским полузащитником Лукой Гагнидзе. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Мы благодарим Луку за время, проведенное в нашем клубе, и желаем ему удачи в будущей карьере", – говорится в сообщении.

В заявлении клуба также отмечается, что стороны договорились о прекращении сотрудничества. Гагнидзе выступал за "Динамо" с 2021 года. За это время он принял участие в 55 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Ранее столичный футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании нового контракта с аргентинским полузащитником Эсекьелем Барко. Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2029/30. Барко провел 79 матчей за московский клуб и забил 23 гола. В составе "Спартака" он выиграл Кубок России прошлого сезона.

Читайте также


спортгород

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика