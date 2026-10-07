Столичный ФК "Динамо" расторг контракт с полузащитником Лукой Гагнидзе

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Московский футбольный клуб "Динамо" объявил о расторжении контракта с грузинским полузащитником Лукой Гагнидзе. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Мы благодарим Луку за время, проведенное в нашем клубе, и желаем ему удачи в будущей карьере", – говорится в сообщении.

В заявлении клуба также отмечается, что стороны договорились о прекращении сотрудничества. Гагнидзе выступал за "Динамо" с 2021 года. За это время он принял участие в 55 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Ранее столичный футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании нового контракта с аргентинским полузащитником Эсекьелем Барко. Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2029/30. Барко провел 79 матчей за московский клуб и забил 23 гола. В составе "Спартака" он выиграл Кубок России прошлого сезона.