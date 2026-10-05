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05 октября, 17:06

Политика

Министр туризма Нижегородской области ушел в отставку после конфликта с местным ФК

Фото: vk.ru/ser.yakovlev

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев покинул свой пост после конфликта с футболистами ФК "Нижний Новгород". Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин, уточнив, что принял его прошение об отставке.

Инцидент произошел на вокзале в Нижнем Новгороде. На распространившейся в телеграм-каналах видеозаписи Яковлев обращается к полицейским с просьбой задержать сотрудников футбольного клуба, которые, по его мнению, находились в состоянии опьянения. В ответ один из правоохранителей указал министру на запах алкоголя от него самого.

Позднее Никитин сообщил, что во время конфликта Яковлев использовал нецензурную лексику и ссылался на свой должностной статус.

"Я полностью принимаю ответственность за произошедшее и приношу извинения участникам инцидента, полиции, руководству региона, коллегам и нижегородцам", – написал Яковлев в VK.

Губернатор отметил, что извинения чиновника не отменяют требований, которые предъявляются к представителям власти с точки зрения служебной этики.

При этом глава региона не стал оценивать, насколько обоснованными были первоначальные претензии Яковлева к другим пассажирам. По его словам, министр мог попытаться остановить поведение, которое счел недостойным, однако дальнейшее развитие конфликта стало недопустимым.

"Если бы эта история не получила публичного распространения, скорее всего, она так и осталась бы рядовым бытовым эпизодом. Но публичный статус накладывает совершенно другую меру ответственности. Министр не перестает быть министром после окончания рабочего дня", – говорится в сообщении.

Информация о назначении нового руководителя ведомства будет представлена позднее. Данный инцидент, по словам Никитина, должен стать показательным примером для всех государственных служащих региона.

Ранее мэр Краснодара Евгений Наумов досрочно сложил полномочия. Решение было принято на заседании городской думы 5 октября. Он возглавлял администрацию с ноября 2022 года, а временно исполнять обязанности главы города будет его первый заместитель Дмитрий Васильев.

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