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Мэр Краснодара Евгений Наумов досрочно сложил полномочия. Об этом сообщила пресс-служба администрации края в MAX.

Решение было принято на заседании городской думы 5 октября. Наумов занимал эту должность с ноября 2022 года. Временно исполнять обязанности мэра будет первый заместитель главы города Дмитрий Васильев.

Наумов родился 27 мая 1980 года в Краснодаре. Он окончил автомобильно-дорожный факультет Кубанского государственного технологического университета по специальности "инженер-менеджер", а также юридический факультет Кубанского государственного университета.

В 2004 году экс-мэр начал карьеру в департаменте финансов администрации Краснодара. Кроме того, Наумов работал в департаменте архитектуры и градостроительства города, управлении по жилищным вопросам, министерстве труда и социального развития края. В октябре 2021 года он занял должность вице-губернатора Краснодарского края.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов написал заявление о досрочном снятии с себя полномочий в связи с избранием депутатом Законодательного собрания Свердловской области.

Решение было принято в связи с невозможностью одновременно исполнять обязанности главы региона и осуществлять депутатские полномочия. Решение об отставке Орлова будут принимать депутаты городской думы.