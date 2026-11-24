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Президент Белоруссии Александр Лукашенко не готов отказаться от телевидения в пользу интернета. Об этом он рассказал на встрече с членами совета директоров МТРК "Мир".

По словам главы государства, проведенное исследование показало, что в Белоруссии телевизор смотрят "очень серьезно". Лукашенко признал: часть участников опросов стремится выглядеть креативными и продвинутыми и заявляет о предпочтении интернета. Однако сам он от телевизора отказываться не собирается.

"Вижу, что в Беларуси у нас телевизор очень солидно люди воспринимают, не отказываясь от интернета", – приводит слова белорусского лидера агентство БелТА.

При этом Лукашенко подчеркнул, что интернетом в стране широко пользуются. Однако, если он играет деструктивную роль, власти, не задумываясь, принимают соответствующие меры.

"Потому что стабильность для государства – важнейший фактор. Мы это пережили в 2020 году и не хотим, чтобы это повторилось", – отметил Лукашенко.

Ранее доктор медицинских наук, врач-кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев рассказал, что данные из исследований о вреде смартфонов для сердечно-сосудистой системы частично верны, однако влияние этих устройств до конца не изучено. При этом специалист подчеркнул, что перед просмотром телевизора или использование телефона лучше пройти 10 тысяч шагов.