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Женская сборная России по футболу проведет два товарищеских матча с национальной командой Туниса. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Игры состоятся в Тунисе 30 ноября и 4 декабря. Время начала встреч объявят позже. Уточняется, что женские сборные России и Туниса ранее никогда не встречались на поле.

До этого российские футболисты обыграли сборную Венесуэлы в товарищеском матче со счетом 2:0. Встреча состоялась в Краснодаре при 31 701 зрителе. Оба гола забил капитан российской команды Алексей Миранчук на 59-й и 75-й минутах.

Благодаря этой победе сборная России продлила беспроигрышную серию до семи матчей. Из них было шесть побед и одна ничья. Последнее поражение российские футболисты потерпели 28 мая в товарищеской встрече со сборной Египта со счетом 0:1.