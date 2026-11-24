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Пять возможных вариантов перестройки европейской архитектуры безопасности прорабатывают на фоне урегулирования украинского конфликта, сообщает Politico со ссылкой на экспертов и чиновников Организации Североатлантического договора.

Наиболее вероятным собеседники издания называют сохранение нынешнего положения дел. Москва и Запад слишком далеки от компромисса, поэтому существующая система, несмотря на свою нестабильность, скорее всего, останется прежней.

Самое сильное сопротивление встретило предложение заключить новый договор о безопасности, который заменил бы действующие институты. Союзники Украины опасаются, что такой документ даст России слишком большое влияние.

В качестве еще одного сценария рассматривается расширение роли Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Поскольку Россия остается ее членом, организация могла бы использоваться для контроля за прекращением огня и реализацией мер доверия. При этом работе ОБСЕ мешают большое число участников и необходимость согласовывать решения консенсусом.

В числе возможных вариантов называют и возрождение Совета Россия – НАТО, работа которого была приостановлена в 2022 году. Этот механизм позволил бы контролировать эскалацию, однако его восстановление может придать Москве дополнительную легитимность в глазах западных государств.

Пятый сценарий предусматривает развитие отдельного направления взаимодействия между Россией и Евросоюзом. Брюссель мог бы использовать торговые и визовые инструменты, но такой формат необходимо выстраивать как дополнение к нынешней архитектуре, не меняя ее основы.

Представитель Еврокомиссии Паула Пинью ранее отметила, что ЕК не собирается участвовать в инициированных Москвой консультациях, отдавая предпочтение многосторонним переговорам по Украине. По ее утверждению, обсуждение будущей системы европейской безопасности должно состояться после прекращения огня на Украине и при участии стран НАТО и Евросоюза.

По дипломатическим каналам Москва пригласила представителей европейских стран в Россию для обсуждения региональной безопасности. Владимир Путин сообщил об этом 19 ноября, отметив, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от реакции европейских государств.

Впоследствии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл причины такого предложения. Он отметил, что российская сторона хочет оценить заинтересованность европейских стран в разрешении украинского конфликта.

