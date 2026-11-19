Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Россия постоянно слышит заявления европейских лидеров о необходимости готовиться к войне к 2030 году. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером США Дональдом Трампом.

"Мы не собираемся ни на кого нападать, чтобы готовиться к 2030 году, а от них мы все время слышим", – указал он.

По словам президента, на Западе считали, что с Россией не о чем договариваться и надо просто давить на страну и это "давление дошло до боевых действий и войны".

"Мы, что ли, в этом виноваты? Нет. Те, кто делал, проводил такую политику, они в этом виноваты. Только не хотят признаться в этом и, наверное, никогда не признаются", – добавил он.

Российский лидер отметил, что американская сторона настойчиво просит Россию согласиться на участие европейцев в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Путин признал, что обсуждать безопасность Европы без нее самой было бы странно, однако отметил, что сначала нужно понять, с чем европейцы придут на эти переговоры.

"Безопасность Украины должна быть вписана в европейскую безопасность", – подчеркнул он.

Ранее Путин заявил, что Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней. При этом, по его словам, если все зайдет "слишком далеко, то победителей вообще не будет".

Вместе с тем, как отметил Путин, Россия никому никогда не угрожала и не угрожает, а также стремится к сотрудничеству. Тех, кто пока к такому подходу не готов, он призвал сделать правильные выводы и скорректировать отношение.