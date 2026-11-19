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Благодаря ялтинским договоренностям мир уже 80 лет живет без глобальных конфликтов. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.

Глава государства отметил, что в Ялте никто не делил мир, а конференция закрепила реалии по итогам Второй мировой войны. Российский лидер добавил, что тогда была зафиксирована победа над нацизмом и будет необходимо также зафиксировать победу над неонацизмом.

"И в сегодняшних конфликтах придется согласиться с реалиями", – подчеркнул российский лидер.

Путин на этой же пресс-конференции сообщил, что международная безопасность в значительной мере сегодня зависит от России, Китая и США.

Переговоры лидеров трех государств состоялись 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Российский президент назвал состоявшиеся переговоры полезными. По его словам, после протокольной части начался свободный обмен мнениями.

По итогам встречи Путин, Си Цзиньпин и Трамп приняли документ "Декларация глав государств России, Китая и США о мире". Отдельный блок был посвящен ядерной безопасности.