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Обладателя золотой медали Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке, четырехкратного чемпиона мира по хоккею в составе сборной СССР Юрия Ляпкина похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС.

Ляпкин ушел из жизни 17 ноября в возрасте 81 года. Как сообщили в семье спортсмена, незадолго до смерти он перенес инсульт.

Хоккеист родился 21 января 1945 года. С 1964 по 1972 год, а также с 1976 по 1978 год он играл в составе воскресенского клуба "Химик", а в 1972–1976 годах и в 1978–1979 годах выступал за столичный "Спартак". С 1979 по 1982 год был игроком японского "Одзи Сейси".

В чемпионатах СССР спортсмен провел 437 игр и забросил 126 шайб. Чемпионом мира он становился в 1971, 1973, 1974 и 1975 годах.

