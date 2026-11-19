Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Компания "Яндекс" смогла восстановить доступ пользователей 99,55% данных на "Яндекс Диске" после атак на дата-центры. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Клиентам сервиса снова доступны все основные возможности. Среди них – автозагрузка фотографий с мобильных устройств, скачивание файлов и папок архивом, а также воспроизведение видео.

В пресс-службе добавили, что работы по восстановлению еще идут, поэтому показатель доступности данных продолжит увеличиваться.

В октябре пользователи в ряде регионов России столкнулись с перебоями в работе сервисов "Яндекса" из-за атак беспилотников на дата-центры. Позднее компания восстановила почти все услуги.

В "Яндексе" заявили, что после атак не удалось восстановить 2,84% клиентских данных на платформе Yandex Cloud. Инженерам удалось вернуть доступ к 97,16% информации, однако оставшаяся часть была утрачена из-за критических повреждений. Теперь при создании новых виртуальных машин резервное копирование будет включено автоматически.