"Яндекс" восстановил все сервисы для пользователей и бизнеса

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Компания "Яндекс" восстановила все сервисы для пользователей и бизнеса, ключевые функции в них снова доступны. Об этом рассказали в компании.

Как пояснили в "Яндексе", инженеры продолжают работу, чтобы вернуть сервисам полный набор возможностей. Устойчивость бизнеса обеспечивают его масштаб и диверсификация, поэтому обязательства перед партнерами и клиентами выполняются в прежнем режиме, уточнили в компании.

Кроме того, "Яндекс" повышает надежность своей инфраструктуры и переходит к более распределенной модели ее работы.

Ранее дата-центры компании в ряде регионов России подверглись атакам БПЛА. Из-за этого пользователи столкнулись с перебоями в работе сервисов. Позже "Яндекс" восстановил основные функции рекламного сервиса "Директ", а также все функции приложения "Яндекс Go".

Кроме того, компании удалось восстановить доступ более чем к 96% хранившихся данных клиентов "Яндекс Диска". Чтобы сервис работал стабильно, "Яндекс" распределяет мощности и возвращает файлы постепенно.

