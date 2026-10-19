"Яндекс Go" восстановил доступ ко всем сервисам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Все функции приложения "Яндекс Go" снова доступны пользователям в России, сообщили в компании.

Можно вызвать такси, заказать еду из ресторанов и продукты на дом, арендовать каршеринг и самокаты, а также воспользоваться зарядкой смартфона.

8 октября "Яндекс" сообщил о перебоях в работе ряда сервисов после пожара в дата-центре в Рязанской области – тогда работу площадки приостановили. На следующий день из-за атак беспилотников пострадали дата-центры в Калуге и Владимире.

Спустя время "Яндекс" восстановил работу большинства AI-сервисов, а затем был возобновлен доступ к кабинетам основных рекламных сервисов.