"Яндекс" опроверг слухи о непродленной страховке дата-центров

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Компания "Яндекс" опровергла слухи о том, что страховка ее дата-центров не была продлена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

"Информация не соответствует действительности. Мы используем различные виды страхования для защиты активов и управления рисками", – рассказали в "Яндексе".

Там отметили, что детали страхового покрытия и условия договоров не раскрываются.

Сбои в работе сервисов "Яндекса" произошли после атак беспилотников по трем дата-центрам, расположенным в Рязанской области, Калуге и Владимире. Спустя время компания возобновила работу большинства платформ. В частности, клиентам вернули доступ к личным кабинетам основных рекламных сервисов.

Кроме того, Минцифры России помогло компании найти новые площадки для переноса ключевых систем после атак.