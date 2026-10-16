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16 октября, 10:38

Происшествия

"Яндекс" опроверг слухи о непродленной страховке дата-центров

Фото: 123RF.com/subhodey

Компания "Яндекс" опровергла слухи о том, что страховка ее дата-центров не была продлена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

"Информация не соответствует действительности. Мы используем различные виды страхования для защиты активов и управления рисками", – рассказали в "Яндексе".

Там отметили, что детали страхового покрытия и условия договоров не раскрываются.

Сбои в работе сервисов "Яндекса" произошли после атак беспилотников по трем дата-центрам, расположенным в Рязанской области, Калуге и Владимире. Спустя время компания возобновила работу большинства платформ. В частности, клиентам вернули доступ к личным кабинетам основных рекламных сервисов.

Кроме того, Минцифры России помогло компании найти новые площадки для переноса ключевых систем после атак.

Большинство ИИ-сервисов "Яндекса" восстановили работу после сбоя

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