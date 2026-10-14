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14 октября, 17:31

Безопасность

В России мошенники стали использовать сбои "Яндекса" в схемах обмана

Фото: depositphotos/yekophotostudio

Российские компании столкнулись с новой мошеннической схемой: злоумышленники используют недавние сбои в работе сервисов "Яндекса" для рассылки фишинговых QR-кодов от имени госучреждений. Об этом РИА Новости рассказали в одной из IT-компаний.

По словам экспертов, мошенники отправляют фирмам ложные извещения о проведении внеплановых проверок и привлечении к административной ответственности. Письма маскируются под официальную переписку трех федеральных служб и содержат извещения, требования и предписания. Подписаны они якобы старшим инспектором контролирующего отдела, причем имена и фамилии меняются в зависимости от учреждения.

В письмах аферисты предлагают пройти проверку, ссылаясь на якобы неработающий браузер "Яндекса", и советуют повторить попытку через сервисы Google. Для получения физических документов спецдоставкой жертве предлагается оплатить услугу по QR-коду.

"Финальная цель злоумышленников – не только заставить сотрудника атакуемой компании совершить перевод (обычно сумма составляет от 400 до 600 рублей), но и получить данные его банковской карты, а также ФИО и адрес. Эти сведения впоследствии могут быть использованы для других киберпреступных атак", – пояснили собеседники агентства.

Специалисты рекомендовали не переходить по QR-кодам из писем и сообщений от неизвестных отправителей, а также проверять домены отправителя и домены, на которые ведут ссылки. Внимания требуют избыточные знаки, дефисы, приставки стран и домены, нехарактерные для официальных ведомств.

Кроме того, аналитики посоветовали сравнивать содержание письма с тем, куда в действительности ведет ссылка: даже "официальное уведомление" не должно перенаправлять человека на посторонние ресурсы, не связанные с инфраструктурой ведомства.

Ранее в МВД рассказали, что для защиты от киберпреступников нужно настроить двухфакторную аутентификацию, а также не открывать подозрительные ссылки и избегать звонков от незнакомцев. Сотрудники банков, правоохранительных органов, операторов связи и служб безопасности не связываются с гражданами через мессенджеры, напомнили в министерстве.

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