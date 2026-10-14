МВД: среднестатистический дроппер и курьер мошенников – мужчина от 18 до 25 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Среднестатистический дроппер и курьер телефонных мошенников – это мужчина в возрасте от 18 до 25 лет, живущий в городе. Об этом рассказал начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий столичного главка МВД РФ Антон Кононенко на пресс-конференции "Борьба с кибермошенничеством", передает РИА Новости.

По его словам, дроппером является именно молодой человек. Кононенко подчеркнул, что большинство преступлений до 2025 года совершались с привлечением дропов.

Однако после изменений в законодательстве, позволивших привлекать дропперов к ответственности за незаконное распространение банковских карт, подобные преступления "практически пришли к нулю".

Закон об уголовной ответственности за дропперство вступил в силу 5 июля 2025 года. Теперь соучастникам злоумышленников, которые за деньги передают свои карты, грозит до трех лет лишения свободы, а за приобретение карты для передачи ее третьему лицу – до 6 лет со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей.

Глава управления также добавил, что мошенники могут использовать курьеров для проведения транзакций, в том числе с криптовалютой, где необходим паспорт и верификация личности.

Ранее в МВД сообщили, что странные сообщения от незнакомца с требованием вернуть деньги, угрозы полицией и обвинения в краже могут указывать на мошеннический перевод. Поводом для подозрений может стать неожиданное поступление денег от человека, которого получатель не знает и от которого не ждал перевода.

Вскоре после зачисления средств незнакомец может позвонить или написать, заявив, что отправил деньги по ошибке. Особое внимание также следует обратить на просьбы перечислить полученную сумму на другие банковские реквизиты, отличные от тех, с которых поступили деньги.

