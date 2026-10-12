Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 09:07

Безопасность
Главная / Новости /

МВД: просьбы вернуть деньги на другие реквизиты могут указывать на мошенничество

В МВД объяснили, как распознать мошеннический перевод

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Странные сообщения от незнакомца с требованием вернуть деньги, угрозы полицией и обвинения в краже могут указывать на мошеннический перевод. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД России.

По данным ведомства, поводом для подозрений может стать неожиданное поступление денег от человека, которого получатель не знает и от которого не ждал перевода. Вскоре после зачисления средств незнакомец может позвонить или написать, заявив, что отправил деньги по ошибке.

Особое внимание правоохранители советуют обратить на просьбы перечислить полученную сумму на другие банковские реквизиты, отличные от тех, с которых поступили деньги.

В ходе общения неизвестный также может пытаться запугать получателя обращением в полицию или суд либо обвинять его в краже и мошенничестве. В МВД подчеркнули, что такое поведение должно насторожить.

Еще один возможный признак обмана – предложение оставить часть поступившей суммы себе, а оставшиеся деньги отправить на счет, указанный незнакомцем.

Кроме того, злоумышленники могут использовать поддельные СМС с подменного номера, имитирующие банковские уведомления о зачислении средств. При этом в действительности деньги на счет не поступают.

Ранее эксперты платформы "Мошеловка" Народного фронта предупредили о мошеннических звонках пенсионерам и их родственникам от имени Социального фонда России. Злоумышленники обещают надбавку к пенсии или перерасчет выплат за прошлые периоды и просят продиктовать код из СМС для оформления электронного заявления.

Получив код, аферисты могут завладеть аккаунтом жертвы на портале "Госуслуги" или списать деньги с банковского счета. В "Мошеловке" напомнили, что индексация пенсий проводится автоматически, а настоящие сотрудники ведомств не запрашивают одноразовые пароли и коды доступа.

Мошенники придумали новую схему обмана с прибавкой к пенсии

Читайте также


безопасность

Россиянки пожаловались на "бытовых инвалидов" в семье

Зачастую проблема возникает, если женщина в семье занимает лидерскую позицию

Супруги идут на это потому, что схема им знакома по родительским семьям

Читать
закрыть

Клопы-вонючки атакуют российские регионы

С наступлением холодов насекомые в массовом порядке ищут места для зимовки

Читать
закрыть

Почему москвичи тратят сотни тысяч за пар?

Стоимость отдыха в банных комплексах Москвы достигла одного миллиона рублей

Серьезно переплачивать придется за отсутствие посторонних в банном комплексе

Читать
закрыть

Когда "Яндекс" восстановит сервисы после атак на дата-центры?

Специалисты уверены: работа сервисов будет восстановлена к концу наступившей недели

Читать
закрыть

В России предложили не продавать вейпы родившимся с 2009 года

Эксперты уверены: это будет так или иначе отучать молодежь от вредной привычки

Читать
закрыть

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика