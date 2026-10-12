МВД: просьбы вернуть деньги на другие реквизиты могут указывать на мошенничество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Странные сообщения от незнакомца с требованием вернуть деньги, угрозы полицией и обвинения в краже могут указывать на мошеннический перевод. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД России.

По данным ведомства, поводом для подозрений может стать неожиданное поступление денег от человека, которого получатель не знает и от которого не ждал перевода. Вскоре после зачисления средств незнакомец может позвонить или написать, заявив, что отправил деньги по ошибке.

Особое внимание правоохранители советуют обратить на просьбы перечислить полученную сумму на другие банковские реквизиты, отличные от тех, с которых поступили деньги.

В ходе общения неизвестный также может пытаться запугать получателя обращением в полицию или суд либо обвинять его в краже и мошенничестве. В МВД подчеркнули, что такое поведение должно насторожить.

Еще один возможный признак обмана – предложение оставить часть поступившей суммы себе, а оставшиеся деньги отправить на счет, указанный незнакомцем.

Кроме того, злоумышленники могут использовать поддельные СМС с подменного номера, имитирующие банковские уведомления о зачислении средств. При этом в действительности деньги на счет не поступают.

Ранее эксперты платформы "Мошеловка" Народного фронта предупредили о мошеннических звонках пенсионерам и их родственникам от имени Социального фонда России. Злоумышленники обещают надбавку к пенсии или перерасчет выплат за прошлые периоды и просят продиктовать код из СМС для оформления электронного заявления.

Получив код, аферисты могут завладеть аккаунтом жертвы на портале "Госуслуги" или списать деньги с банковского счета. В "Мошеловке" напомнили, что индексация пенсий проводится автоматически, а настоящие сотрудники ведомств не запрашивают одноразовые пароли и коды доступа.

