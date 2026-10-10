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10 октября, 04:25

Общество

Число звонков от телефонных мошенников сократилось в России в несколько раз

Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com

Число звонков россиянам от телефонных мошенников за январь–сентябрь 2026 года сократилось в разы. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на крупнейших операторов связи.

В частности, в "Билайне" зафиксировали 871 миллион потенциально опасных вызовов – почти втрое меньше, чем за аналогичный период 2025 года. В "МТС защитнике" выявили и заблокировали более 2 миллиардов мошеннических и спам-звонков, что на 27% меньше. "Мегафон" зарегистрировал 253,4 миллиона звонков от злоумышленников против 581,9 миллиона в 2025-м и 1,2 миллиарда в 2024-м.

Операторы связывают такую динамику с действием новых законов и совершенствованием систем защиты на основе искусственного интеллекта (ИИ). В период с 2025 по 2026 год власти внедрили антифрод-системы и ужесточили контроль за оборотом SIM-карт.

В то же время эксперты отмечают, что злоумышленники меняют форму коммуникации, переходя от звонков к другим видам киберпреступлений. Одним из самых быстрорастущих направлений стало создание вредоносного программного обеспечения. По данным МВД, в августе этого года с использованием таких программ было совершено 3 126 преступлений – почти в девять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее в Росводоканале предупредили, что мошенники начали звонить жителям под видом работников водоснабжающей организации и требуют срочно провести поверку или заменить счетчики, чтобы похитить деньги и банковские данные.

Еще одной популярной схемой мошенников являются инвестиции в "криптовалюту". По данным МВД, злоумышленники публикуют в интернете рекламу якобы об "альтернативном" источнике дохода и предлагают инвестировать в "криптовалюту", "акции" крупных предприятий и прочее. Однако на самом деле отправленные по указанным реквизитам деньги поступают на счета преступников.

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