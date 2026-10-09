Росводоканал предупредил о мошенниках, действующих от имени коммунальных служб

Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com

Мошенники звонят жителям под видом работников водоснабжающей организации и требуют срочно провести поверку или заменить счетчики, чтобы похитить деньги и банковские данные, предупредили в Росводоканале.

Наиболее распространенная схема – фиктивная поверка. Лжеспециалисты приходят в квартиру, делают вид, что осматривают счетчик, и берут за это от 1,5 до 2 тысяч рублей.

Другой сценарий – умышленный срыв пломбы. После этого собственнику начинают угрожать штрафом от 15 до 30 тысяч рублей за якобы незаконное потребление воды.

Еще мошенники используют поводы оформления заявки на проверку, перерасчета за услуги или внесения данных в электронную базу. В таких случаях они просят назвать номер банковской карты, CVV-код, пароль из СМС либо установить специальное приложение.

В Росводоканале подчеркнули, что настоящие сотрудники ресурсоснабжающих организаций никогда не запрашивают по телефону банковские реквизиты, коды и пароли.

Ранее в МВД предупреждали, что для распространения вредоносных файлов аферисты могут разрабатывать поддельные сайты известных компаний. В ведомстве указали, что подобные сайты имеют схожий с официальными страницами дизайн, логотипы и структуру. Однако их доменные имена будут отличаться от легитимных сервисов.

