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08 октября, 08:35

Безопасность

МВД предупредило о поддельных сайтах для распространения вирусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Аферисты могут разрабатывать поддельные сайты известных компаний для распространения вредоносных файлов. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

В ведомстве указали, что подобные сайты имеют схожий с официальными страницами дизайн, логотипы и структуру. Однако их доменные имена будут отличаться от легитимных сервисов.

"Схема строится на том, чтобы пользователь поверил в легитимность страницы", – сказано в сообщении.

Затем, как указали в МВД, злоумышленники, предлагая установить обновление или проверить безопасность устройства, склоняют пользователя к скачиванию вредоносного программного обеспечения.

В связи с этим в ведомстве посоветовали изучать адресную строку браузера, акцентировать внимание на доменное имя сайта, скачивать программы только из проверенных магазинов приложений, постоянно обновлять операционную систему и применять антивирус.

Ранее стало известно, что аферисты стали через Telegram предлагать пользователям скачать приложения, недоступные в России или удаленные из App Store. Таким образом мошенники пытаются заполучить доступ к личным данным.

Однако эксперты предупредили, что данная схема может обернуться блокировкой устройства и потерей данных. Настоящий владелец аккаунта может дистанционно отметить iPhone как потерянный или заблокировать его с помощью функции "Найти iPhone". Также сведения, которые хранятся на устройстве и в iCloud, могут быть удалены.

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