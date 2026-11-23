Фото: Москва 24/Никита Симонов

Актер Никита Джигурда попал в реанимацию с инфарктом. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на его жену, фигуристку Марину Анисину.

По ее словам, Джигурду госпитализировали утром 23 ноября. На данный момент сведений о состоянии актера нет.

"Мне сказали позвонить позже. В реанимации телефон, естественно, не работает. Попросили набрать через 2–3 часа, сейчас им там занимаются", – отметила фигуристка.

Ранее народный артист РСФСР Юрий Куклачев рассказал, что чувствует себя "прекрасно" после перенесенного два года назад инфаркта. Он также поблагодарил российских врачей за их профессионализм и подчеркнул, что в России живут талантливые люди.

