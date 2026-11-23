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Комиссия по регулированию телекоммуникаций Иордании готовит правовую базу для запрета компьютерной игры Grand Theft Auto (GTA) VI с целью защиты "детей и молодежи". Об этом заявила председатель регулятора Лара Аль-Хатиб, передает портал Roya News.

По ее словам, комиссия активно консультируется с заинтересованными организациями, чтобы окончательно утвердить решение и обеспечить его исполнение.

Аль-Хатиб подчеркнула, что современные игры перестали быть "традиционными изолированными развлечениями" и превратились в открытые цифровые пространства, где игроки напрямую общаются с незнакомцами по всему миру.

Председатель регулятора также отметила, что, несмотря на возрастной рейтинг "только для взрослых", дети и подростки могут свободно скачивать GTA VI из-за отсутствия строгих технических ограничений.

GTA VI вышла 19 ноября и уже принесла разработчикам около 2,3 миллиарда долларов выручки с учетом предзаказов.

В российской Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг уже рекомендовали Минцифры оценить возможность госзаказа на создание отечественной игры наподобие GTA.

В свою очередь, власти Ненецкого автономного округа предложили перенести действие игры GTA в российский регион, сменив Вайс-Сити на Нарьян-Мар.

