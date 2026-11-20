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Игрокам в GTA VI стоит покаяться и направить жизнь на реальные дела. Об этом заявил руководитель отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш) в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, люди причиняют себе и ближним "много дури, греха и вреда" такими глупостями. Он также отметил, что принцип отказа от зла и совершения добра одинаков для всех – и для президента академии наук, и для матери двоих детей.

"Эти игры, безусловно, зло", – добавил священник.

Мировой релиз GTA VI, новой части одной из самых коммерчески успешных и влиятельных игровых франшиз, состоялся 19 ноября. В свою очередь, министерство обороны России вместо игры в GTA предложило гражданам пойти на военную службу по контракту.

На фоне мирового ажиотажа в Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг предложили оценить возможность госзаказа на создание отечественного аналога GTA, но без уклона в симпатии к миру криминала и преступности.

