Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

Правительство России утвердило правила маркировки входящих звонков из-за границы. С 1 марта 2027 года операторы связи должны будут предупреждать абонентов о таких вызовах, сообщили в Минцифры.

На экране мобильного телефона появится надпись "Иностранный вызов", а также название страны, откуда поступает звонок. Последнее будет отображаться, если это технически возможно. Вся информация должна уместиться максимум в 32 символа.

Владельцев стационарных аппаратов предупредят голосовым уведомлением, тоже при наличии технической возможности. Оповещения и на мобильные, и на стационарные телефоны будут бесплатными.

Необходимость нововведения в министерстве объяснили борьбой с телефонным мошенничеством. По данным ведомства, в ряде стран такие номера визуально похожи на российские, и злоумышленники на этом играют, вводя граждан в заблуждение.

Ранее сообщалось, что аферисты заманивают пользователей мессенджеров обещаниями денежных призов, а затем требуют перевести деньги для участия в розыгрыше. Мошенники уверяют, что впоследствии вернут эту сумму с процентами.

