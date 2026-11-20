В московском метро житель Истры ударил в лицо 64-летнюю женщину и скрылся. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере MAX.

Инцидент произошел во время ссоры из-за места. Конфликт начался в вагоне и продолжился на платформе станции "Петровско-Разумовская". Пострадавшей после избиения потребовалась медицинская помощь.

Подозреваемого установили и задержали в течение суток. Дознаватель возбудил уголовное дело о побоях. С фигуранта взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее полицейские в Москве задержали двух мужчин, которые устроили драки с пассажирами метро. Один из конфликтов произошел в поезде на перегоне между "Петровско-Разумовской" и "Владыкино".

Во время ссоры 17-летний молодой человек избил 33-летнего пассажира. У пострадавшего диагностировали ушибы и перелом носа. Нападавшего задержали по месту жительства.

Еще одна перепалка переросла в драку на платформе станции "Беговая". Один из пассажиров нанес оппоненту, который находился в состоянии алкогольного опьянения, несколько ударов руками и ногами. Подозреваемого в хулиганстве – 22-летнего жителя Самарской области – задержали в кратчайшие сроки.

