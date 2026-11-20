Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Телеведущая Анфиса Чехова отказалась менять внешность с помощью пластической хирургии. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

По ее словам, в последнее время ей часто пишут и звонят из клиник пластической хирургии. Медики предлагают провести операцию и даже готовы за это доплатить.

"Я очень люблю себя, свое лицо и не готова его кроить бездумно", – сказала Чехова.

Она добавила, что некоторые люди годами собирают деньги на операцию, тогда как она от подобных предложений отказывается.

Ранее 46-летняя телеведущая и блогер Виктория Боня рассказала о последствиях неудачной пластической операции. По ее словам, после хирургического вмешательства на шее появились выраженные круговые морщины. Привести эту зону в порядок она теперь пытается с помощью инъекций.

Боня призналась, что жалеет о решении лечь под нож, так как результат оказался совсем не таким, на какой она рассчитывала. Телеведущая также показала подписчикам сам процесс процедур. После инъекций на коже остались небольшие папулы, но она не стала скрывать временные следы от уколов и продемонстрировала результат без ретуши.

