Телеведущая Чурикова доказала отсутствие ботокса и филлеров

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/yana_chu

Российская телеведущая и продюсер Яна Чурикова доказала естественность своей внешности. Видео после визита к визажисту Алексею Столярову она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Во время макияжа специалист восхитился состоянием кожи 47-летней телеведущей и подтвердил отсутствие филлеров. Сама Чурикова также прокомментировала домыслы поклонников о пластических операциях.

"У меня и ботокса нет. Это просто тем прекрасным комментаторам, которые говорят: "Ну, конечно, она вся переделанная, там же видно круговую подтяжку". Ничего! И это, между прочим, мой осознанный выбор", – сказала она.

Ранее певица Ирина Дубцова прошла несколько косметических процедур для улучшения состояния кожи и коррекции контуров лица. Среди них оказался нитевой лифтинг. По мнению исполнительницы, сейчас протоколы омоложения стали продуманными, поэтому "операции подождут".