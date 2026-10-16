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16 октября, 15:01

Мэр Москвы

Собянин: в Москве провели первую в России трансплантацию спинного мозга

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве провели операцию по трансплантации спинного мозга впервые в России. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

По его словам, операция была выполнена в Институте скорой помощи имени Склифосовского. Она продлилась 12 часов.

"У пациента, которому грозила полная неподвижность, появился шанс на восстановление. Сейчас он чувствует себя хорошо", – написал мэр столицы.

Собянин отметил, что данная операция послужила продолжением реализуемого в Москве проекта по трансплантации верхних конечностей.

Столичная медицина активно развивает международное сотрудничество, перенимает передовой мировой опыт и внедряет современные технологии. Прошедшая операция стала одним из примеров такого взаимодействия. В ней принимали участие китайские специалисты и был задействован трансфер медицинских технологий.

Ранее специалисты НИИ скорой помощи имени Склифосовского смогли восстановить собственную функцию сердца у пациента с тяжелой сердечной недостаточностью, используя российскую систему вспомогательного кровообращения. У 64-летнего мужчины был установлен искусственный левый желудочек. Аппарат поддерживал основную часть работы сердца, уменьшая нагрузку на сердечную мышцу и нормализуя давление в легочной артерии.

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