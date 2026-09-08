В Москве начали применять новую методику для лечения нарушений сердечного ритма

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Первые операции с использованием новой методики для лечения нарушений сердечного ритма – электропорации – выполнили в Московском клиническом научно-исследовательском центре "Больница 52". Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает портал мэра и правительства столицы.

По ее словам, в Москве работает комплексная система помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями – от наблюдения хронических состояний до проведения высокотехнологичных операций.

Кроме того, в поликлиниках существует умный прием, благодаря которому получается проактивно выявлять москвичей с хронической сердечной недостаточностью и ишемической болезнью сердца. ИИ-сервис помогает заранее предвидеть риски инфаркта и оказывать превентивную помощь.

"Созданы единые инфарктная и инсультная сети для экстренных ситуаций, пациентам становятся доступны самые современные методы лечения. Один из них – электропорация при нарушениях ритма сердца", – подчеркнула Ракова.

Технология основана на воздействии коротких электрических импульсов, которые точечно подавляют активность участков сердца, вызывающих нарушение ритма. В отличие от существующих методик, электропорация не затрагивает здоровые ткани, что повышает безопасность вмешательства.

Метод применяется при фибрилляции предсердий – одной из самых распространенных кардиологических патологий, которую также называют мерцательной аритмией. Без своевременного лечения болезнь прогрессирует и значительно увеличивает риск ишемического инсульта, сердечной недостаточности и других тяжелых осложнений.

Операция проводится малоинвазивно: через небольшой прокол сосуда под общим наркозом врач вводит в полость сердца катетер с миниатюрными электродами. Его последовательно устанавливают в области соединения легочных вен с сердцем.

Воздействие длится сотые и тысячные доли секунды, после чего клетки, генерирующие патологические импульсы, теряют эту способность. Благодаря минимальной травматичности пациентов выписывают уже через сутки или на следующий день после вмешательства, и они быстро возвращаются к привычному образу жизни.

Внедрение высокотехнологичных методов диагностики и лечения – одно из ключевых направлений развития столичного здравоохранения. Расширение доступности инновационных технологий для москвичей соответствует задачам национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Ранее кардиохирурги в столице впервые выполнили полностью роботическое аортокоронарное шунтирование. Операцию провели с использованием роботизированной системы Da Vinci. Все манипуляции выполнялись через пять небольших проколов.

