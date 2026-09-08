Мирошник заявил, что ВСУ снизили число атак по РФ на фоне визита переговорщиков США

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Число атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по РФ сократилось на фоне визита американских переговорщиков. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем еженедельном докладе в телеграм-канале.

По его словам, на фоне введения краткосрочных взаимных точечных ограничений нанесения ударов на период нахождения представителей США в России и на Украине произошло снижение числа террористических атак и количества пострадавших гражданских лиц по сравнению с предыдущей неделей.

При этом число пострадавших оставалось значительным – более 300 человек, из которых 46 погибли в результате атак по гражданским объектам России.

Встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером прошла в Кремле 5 сентября и продолжалась более трех часов. После этого американские переговорщики посетили Киев, а затем улетели обратно в Штаты.

Комментируя встречу, Уиткофф указал, что Москве и Киеву нужно пойти на взаимные уступки и сократить разногласия для достижения мирного урегулирования. Он также выразил надежду на проведение трехсторонних переговоров.