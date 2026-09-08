Гражданин Молдавии задержан за покушение на российского высокопоставленного военного

Фото: МАХ/"Следком"

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета России задержали в Астраханской области гражданина Молдавии Николае Кочу, причастного к покушению на военнослужащего из высшего командного состава Минобороны России. Об этом сообщили Центр общественных связей ФСБ и пресс-служба СК.

В ФСБ рассказали, что задержанный 2004 года рождения был завербован сотрудником украинских спецслужб еще в 2025 году, когда фигурант находился в Молдавии и искал работу в иностранной соцсети. По указанию куратора в марте 2026 года он прошел специальную подготовку в Киеве, а затем согласился совершить убийство за 70 тысяч долларов США.

В июне 2026 года он прибыл в Россию для выполнения задания. Кочу совершил покушение на российского военнослужащего 3 сентября, в поселке Пробуждение Энгельсского района Саратовской области. Фигурант произвел не менее шести выстрелов из огнестрельного оружия, но потерпевшего своевременно доставили в медучреждение, благодаря чему тот остался жив, добавили в СК.

После совершения преступления иностранец при содействии украинских спецслужб должен был вернуться в Молдавию, однако при попытке выезда из России его задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 30, 105 и 222 УК РФ ("Покушение на убийство" и "Незаконный оборот оружия").

На допросе фигурант дал подробные показания обо всех обстоятельствах преступлений. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Ранее силовики задержали в Крыму россиянина, который готовил теракт в одном из медучреждений Минобороны РФ в Симферополе. По месту проживания мужчины правоохранители изъяли самодельное зажигательное устройство и ручную гранату, начиненную поражающими элементами. Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу.

