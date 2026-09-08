Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 08:11

Происшествия

Гражданин Молдавии задержан за покушение на российского высокопоставленного военного

Фото: МАХ/"Следком"

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета России задержали в Астраханской области гражданина Молдавии Николае Кочу, причастного к покушению на военнослужащего из высшего командного состава Минобороны России. Об этом сообщили Центр общественных связей ФСБ и пресс-служба СК.

В ФСБ рассказали, что задержанный 2004 года рождения был завербован сотрудником украинских спецслужб еще в 2025 году, когда фигурант находился в Молдавии и искал работу в иностранной соцсети. По указанию куратора в марте 2026 года он прошел специальную подготовку в Киеве, а затем согласился совершить убийство за 70 тысяч долларов США.

В июне 2026 года он прибыл в Россию для выполнения задания. Кочу совершил покушение на российского военнослужащего 3 сентября, в поселке Пробуждение Энгельсского района Саратовской области. Фигурант произвел не менее шести выстрелов из огнестрельного оружия, но потерпевшего своевременно доставили в медучреждение, благодаря чему тот остался жив, добавили в СК.

После совершения преступления иностранец при содействии украинских спецслужб должен был вернуться в Молдавию, однако при попытке выезда из России его задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 30, 105 и 222 УК РФ ("Покушение на убийство" и "Незаконный оборот оружия").

На допросе фигурант дал подробные показания обо всех обстоятельствах преступлений. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Ранее силовики задержали в Крыму россиянина, который готовил теракт в одном из медучреждений Минобороны РФ в Симферополе. По месту проживания мужчины правоохранители изъяли самодельное зажигательное устройство и ручную гранату, начиненную поражающими элементами. Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу.

Читайте также


происшествиярегионы

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

Сколько продлится бабье лето в Москве?

9 сентября воздух прогреется до 19–21 градуса, а в четверг – до 22–26 при солнечной погоде

Потепление продлится с 9 по 14 сентября, затем будет похолодание и возвращение осадков

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика