ФСБ задержала агента Киева за поджог вышки сотовой связи в Хабаровском крае

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Сотрудники ФСБ задержали гражданина России 1989 года рождения за поджог вышки сотовой связи в Хабаровском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.

Выяснилось, что злоумышленник через Сеть установил контакт с представителем Главного управления разведки министерства обороны Украины и выполнил его задание – поджег базовую станцию сотовой связи, в зону покрытия которой входят войсковые части, а также объекты государственного и муниципального значения края.

Мужчина подозревается в государственной измене и диверсии. Решением суда его заключили под стражу. Максимальное наказание по совокупности этих преступлений составляет 25 лет лишения свободы.

Ранее российские спецслужбы задержали по подозрению в шпионаже жительницу Мариуполя 1989 года рождения. По данным ФСБ, она передавала украинским силовикам информацию о местах дислокации подразделений российской армии на территории Мариупольского округа. Женщину заключили под стражу.

