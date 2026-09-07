Сильные вспышки ожидаются на Солнце 7 и 8 сентября

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Сильные солнечные вспышки прогнозируются 7–8 сентября. Об этом рассказали ТАСС в Институте прикладной геофизики.

Ученые указали, что активность Солнца будет низкой, при этом вспышки будут достигать класса М.

5 и 6 сентября на Солнце была зафиксирована одна вспышка класса М и 7 вспышек класса С.

Ранее научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК им. К. Э. Циолковского Александр Алексеев заявил, что солнечная активность снизится до минимального уровня к 2030 году.

По его словам, этот процесс будет постепенным. Однако эксперт не исключил возможность возникновения отдельных всплесков.

