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07 сентября, 11:14

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Астроном Мэттьюс: ни одна страна не может иметь притязаний на небесные тела в космосе

Астроном объяснил, почему у США нет прав на Луну после заявления Трампа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Любые претензии отдельных государств на Луну не имеют юридических оснований. Даже высадка 12 американских астронавтов на спутнике около 50 лет назад не дает США оснований заявлять права на него, подчеркнул профессор астрономии Университета Британской Колумбии Джейми Мэттьюс в беседе с РИА Новости.

Таким образом ученый прокомментировал недавнюю публикацию президента США Дональда Трампа в соцсети TruthSocial о том, что Луна якобы принадлежит Штатам. Пост глава Белого дома сопроводил снимком с американским флагом.

Астроном пояснил, что Договор о космосе был принят Генеральной Ассамблеей ООН в 1966 году и открыт для исследования и использования всеми государствами на равных основаниях. Сейчас его участниками являются 118 стран, включая США, Россию и Китай.

Отдельного международного органа, который распределял бы участки лунной поверхности между государствами, не существует. При этом действующие международные нормы требуют от стран учитывать интересы других участников космической деятельности и не создавать им вредных помех.

Схожую оценку дал юрист Эмиль Халимов в беседе с газетой "Известия". По его словам, Договор о космосе запрещает государствам присваивать небесные тела, в том числе путем провозглашения суверенитета или оккупации. Установка флага, размещение оборудования или высадка астронавтов также не дают стране территориальных прав на Луну.

Ранее Трамп опубликовал в Truth Social изображения новой формы американских космических войск, вдохновленной фильмом "Звездный десант". Комплект состоит из кителя, брюк, ремня, фуражки и сапог до колена.

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