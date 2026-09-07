Биолог Сафонов: при укусе белки необходимо обработать рану и записаться к врачу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Если белка укусила человека, необходимо промыть рану водой с мылом в течение 10–15 минут, обработать антисептиком и в тот же день обратиться в травмпункт. Врач сможет оценить риск заражения и решить вопрос о профилактике бешенства, а также других возможных инфекций, сообщил в беседе с Москвой 24 биолог Дмитрий Сафонов.

Как ранее писал Mash в мессенджере MAX, за год белки покусали более 500 россиян. В Москве зафиксировали свыше 100 обращений, в Санкт-Петербурге – около 100, в Новосибирской области – 97, на Ставрополье – более 200. Среди пострадавших были и дети. Примечательно, что в России насчитывается около 5,2 миллиона белок, причем популяция растет.

"Вирус передается со слюной, и без своевременной вакцинации болезнь в 100% случаев приводит к летальному исходу. Инкубационный период может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев, и чем ближе укус к голове, тем быстрее развивается болезнь", – предупредил специалист.

По словам Сафонова, белки обычно пугливы и стараются держаться подальше от людей, однако в городских лесопарках они постепенно привыкают к человеку. Поэтому даже здоровый на вид зверек не обязательно безопасен.

Помимо бешенства, после укуса существует риск бактериального заражения, так как микроорганизмы из полости рта животного могут вызвать воспаление, нагноение, абсцесс или в тяжелом случае флегмону. Также нельзя исключать столбняк, паразитов и инфекции, которые переносят клещи, включая энцефалит и боррелиоз. При контакте с шерстью существует и риск грибковых заболеваний, например стригущего лишая.

Особенно опасным может быть необычное поведение животного. Вялость, шаткая походка, судороги, сильное слюноотделение и пена изо рта должны насторожить человека. При бешенстве встречаются агрессивная и тихая формы: в первом случае зверь бросается на окружающих, во втором может выглядеть вялым и неожиданно ручным. Поэтому белка, которая сама подходит к человеку и не пытается убежать, не обязательно просто привыкла к людям.

Отдельно биолог призвал не кормить белок с рук. Животные быстро запоминают человека как источник пищи, теряют осторожность и начинают забираться на руки, плечи и сумки. В результате зверек может укусить даже без агрессии.

"Когда кто-либо кормит дикое животное, он не делает ему добро. Животные привыкают к тому, что человек – источник пищи, перестают самостоятельно добывать корм и теряют природную осторожность. Кроме того, люди часто дают им то, что вредно, и это может привести к серьезным проблемам с желудочно-кишечным трактом и даже гибели животного", – пояснил Сафонов.

В крайнем случае, например при сильных морозах, когда животным сложно найти пищу, корм можно оставить на земле или положить в специальную кормушку, не приближаясь к белке. Подойдут сырые несоленые орехи, сырые семечки, сушеные яблоки, морковь и немного свежих овощей. Хлеб, сладости, соленые и жареные продукты давать нельзя. Миндаль для белок ядовит, а арахис может вызвать аллергическую реакцию.

Ранее москвичей предупредили о начале второго пика активности слепней. Он продлится примерно до 20-х чисел сентября. При этом в текущем году данный период начался раньше обычного – еще до середины августа. Это связано с теплым и влажным летом, когда температура составляла плюс 15–18 градусов.

