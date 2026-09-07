В посольстве РФ заявили, что решают ситуацию с задержкой рейса Ханой – Москва

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Посольство России во Вьетнаме работает над скорейшим разрешением ситуации с переносом рейсов из Ханоя в Москву, из-за чего сотни россиян не могут вылететь на родину. Об этом сообщили в дипломатическом представительстве.

"Посольство в курсе ситуации и находится в контакте с компетентными вьетнамскими ведомствами для скорейшего ее разрешения", – указали дипломаты.

Ранее стало известно, что примерно 600 российских туристов застряли в международном аэропорту Нойбай в Ханое и уже второй день не могут вылететь из-за переноса рейса авиакомпании Vietnam Airlines. Туристы утверждают, что им предлагают покинуть аэропорт и вернуться в город. Одной из возможных причин переносов называют проблемы с авиастрахованием.

До этого сообщалось, что Минтранс РФ работает над запуском новых авиамаршрутов и увеличением частоты существующих рейсов в дружественные страны. Приоритетными направлениями названы государства Ближнего Востока, Азии и другие востребованные туристические регионы. В первую очередь рассматриваются наиболее популярные у пассажиров направления.

